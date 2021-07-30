Новый 43-дюймовый монитор Acer XV431CP поступил в продажу

Компания Acer объявила о выпуске 43-дюймового монитора XV431CP с разрешением 3840 × 1080 пикселей и соотношением сторон 32: 9.

Acer XV431CP предлагает частоту обновления 120 Гц и время отклика 1 мс. Кроме того, монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для более плавной игры. 10-битная (8-битная + FRC) панель способна отображать более миллиарда цветов, покрывая 93% широкого цветового спектра DCI-P3. Новинка имеет коэффициент контрастности 1000: 1 и стандартную яркость 350 кд/м2. XV431CP сертифицирован с VESA DisplayHDR 400.

Монитор выполнен в белом дизайне с эргономичной подставкой, которая позволяет наклонять монитор, поворачивать его и регулировать высоту. На задней панели расположены следующие разъемы: DisplayPort 1.2, порт HDMI 2.0, порт HDMI 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.

Рекомендованная цена монитора Acer XV431CP составляет 799 евро.
Комментарии и отзывы Acer XV431CP
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