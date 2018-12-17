Новый 4K монитор от компании LG

Компания LG недавно продемонстрировала новую модель 4К монитора стоимостью менее 500 долларов. Это 32 дюймовый монитор с разрешением QHD в формате 4К.

Он оснащен процессором AMD FreeSync с частотой обновления 75 Гц и временем отклика 8 мс, что делает его достойным игровым монитором. Вдобавок ко всему, 8-битная + FRC IPS панель предлагает отличные углы обзора и до 1,07 миллиарда цветов, поэтому она также будет хороша для потокового видео.

AMD FreeSync поддерживается только через порт HDMI, но монитор поставляется с DisplayPort, Mini DisplayPort и двумя входами HDMI, а также разъемом для наушников 3,5 мм. Монитор оснащен разумной стильной подставкой Edge-ArcLine от LG, которая поддерживает только регулировку наклона, но вы также можете установить ее на стену.