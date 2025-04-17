Новый ASUS TUF Gaming A14 получил процессор Ryzen AI 7 350

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков новым поколением модели TUF Gaming A14, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen AI 7 350 с тактовой частотой до 5 ГГц. Новинка также получила дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 с максимальным TGP 110 Вт, до 32 ГБ распаянной ОЗУ LPDDR5X с частотой 7500, SSD M.2 2280 PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ, 14-дюймовый экран IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, антибликовым покрытием, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 400 нит и временем отклика 3 мс, акустику с поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio и Two-Way AI Noise Cancellation, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, клавиатуру с подсветкой, солидный набор интерфейсов, операционную систему Windows 11 Pro «из коробки» и аккумулятор ёмкостью 73 Втч. Цены и дата начала продаж лэптопа будут объявлены позже.