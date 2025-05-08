Новый ASUS Vivobook S16 на Snapdragon X оценили в 900 евро

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ASUS Vivobook S16 (S3607QA), основанного на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 c тактовой частотой до 2,98 ГГц, 1,7 TFLOPS X1-45 iGPU и 45 TOPS Hexagon NPU.

Новинка также получила 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, SSD PCIe вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 точек, временем отклика 0,2 мс, кадровой частотой 120 Гц и типичной яркостью 400 кд/м², батарею ёмкостью 70 Втч, автономность до 32 часов, металлический корпус массой 1,74 кг и максимальной толщиной 1,79 см, прочность по стандарту MIL-STD 810, по два разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort mode и Power Delivery), интерфейс HDMI 2.1, 3,5-мм гнезд, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Цена ноутбука составляет 900 евро.