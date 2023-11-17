Новый ASUS Zenbook 14 протестирован в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования нового поколения ноутбуков ASUS Zenbook 14X OLED, которое еще не было представлено официально. Устройство с модельным наименованием UX3404 набрало 2422 балла в одноядерном тесте и 12563 балла в многоядерном испытании. Бенчмарк подтвердил наличие процессора Intel Core Ultra 7 155H с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 24 МБ кэш-памяти L3, а также 32 ГБ оперативной памяти. Заметим, что официальный релиз мобильных чипов Intel Core Ultra запланирован на 14 декабря. Соответственно, продажи ноутбуков на процессорах данной серии стартуют во второй половине декабря.

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