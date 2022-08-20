Новый Apple MacBook Air оценили в 140 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры объявили цены на новый ноутбук Apple MacBook Air, который будет продаваться в нашей стране в рамках параллельного импорта. Продажи лэптопа стартуют уже 22 августа по цене в 140 тысяч рублей за конфигурацию с 8-ядерным GPU, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ. Это почти 2350 евро по актуальному курсу, в то время как в США новинка продается за 1200 долларов.

Напомним, что ноутбук характеризуется однокристальной системой Apple M2 с восьмиядерным CPU и GPU с десятью ядрами в максимальной конфигурации, до 24 ГБ унифицированной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ, новым цельнометаллическим корпусом Unibody толщиной 11,3 мм, 13,6-дюймовым экраном Liquid Retina Display с яркостью до 500 кд/кв.м, новой веб-камерой FaceTime HD с передачей видео в разрешении Full HD, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, 3,5-мм разъемом для наушников, тремя микрофонами и четырьмя громкоговорителями, клавиатурой с полноформатными клавишами верхнего ряда, технологиями MagSafe и Touch ID, поддержкой быстрой зарядки и новым адаптером питания с двумя портами USB-C.
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