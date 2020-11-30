Новый Apple MacBook Air продают со скидкой

Магазин B&H неожиданно сделал скидку на совсем недавно представленный ноутбук Apple MacBook Air, главной особенностью которого стала фирменная платформа Apple M1. Сегодня, 30 ноября, новинку можно приобрести со скидкой в 100 долларов – то есть, за 899 долларов. Речь идет о базовой версии с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Напомним, что ARM-процессор M1 может похвастаться восемью ядрами CPU, восемью ядрами GPU, нейронным и сигнальным процессорами, а также возросшей в три с половиной и пять раз производительностью CPU и графики в сравнении с предшественником на Intel Core i3-1000NG4 MacBook Air. Ноутбук также получил поддержку Thunderbolt и USB 4, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель вместимостью до 2 ТБ, Retina-дисплей с поддержкой цветового профиля DCI-P3, пассивную систему охлаждения и обновлённую клавиатуру ножничного типа.