Новый Apple MacBook Air продают со скидкой

Магазин B&H неожиданно сделал скидку на совсем недавно представленный ноутбук Apple MacBook Air, главной особенностью которого стала фирменная платформа Apple M1. Сегодня, 30 ноября, новинку можно приобрести со скидкой в 100 долларов – то есть, за 899 долларов. Речь идет о базовой версии с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Напомним, что ARM-процессор M1 может похвастаться восемью ядрами CPU, восемью ядрами GPU, нейронным и сигнальным процессорами, а также возросшей в три с половиной и пять раз производительностью CPU и графики в сравнении с предшественником на Intel Core i3-1000NG4 MacBook Air. Ноутбук также получил поддержку Thunderbolt и USB 4, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель вместимостью до 2 ТБ, Retina-дисплей с поддержкой цветового профиля DCI-P3, пассивную систему охлаждения и обновлённую клавиатуру ножничного типа.
Комментарии и отзывы Apple MacBook Air
Обзоры:
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Новости:
Ноутбуки на Windows 10 смогут запускать Android-приложения

Некоторое время назад мы уже писали о том, что разработчики операционной системы Windows 10 активно работ...
Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition оценен в $470

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков недорогой моделью Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Editio...
Представлен новый ноутбук Razer Book 13 с графикой Intel Xe

Компания Razer представила новый ноутбук оснащенный процессором Intel 11-го поколения и графикой Xe. ...
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборкамиОбзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
MediaTek подала заявку на поставку чипов...
MediaTek подала заявку на поставку чиповПосле последних санкций, которые не только ограничили возможность Huawei поставлять продукты американског...
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh си...
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh сиКлассический сценарий установки роутеров в квартире предполагает его размещение в коридоре, он хорош, ког...
Xilinx и Samsung представили вычислитель...
Xilinx и Samsung представили вычислительВычислительный накопитель SmartSSD - это совместная разработка компаний Xilinx и Samsung, который был пре...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7Довольно часто пользователи задают вопрос о том, стоит ли покупать ...
ASUS ROG вместе с IKEA будут делать мебе...
ASUS ROG вместе с IKEA будут делать мебеВ последнее время геймерские кресла, столы и прочая мебель стали пользоваться повышенным спросом среди по...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад д...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад дВ споре между любителями консолей и ПК, часто в качестве аргумента выступает возможность играть на геймпа...
Realme Q2 c поддержкой 5G оценен в 180 ...
Realme Q2 c поддержкой 5G оценен в 180 Бренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Q2, которая может похвастаться предустановленной ОС ...
NASA и SpaceX подтвердили дату запуска м...
NASA и SpaceX подтвердили дату запуска мNASA подтвердила дату запуска миссии Crew-1. Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon назначена на 1...
Смартфон Google Pixel 5 будет представле...
Смартфон Google Pixel 5 будет представлеКомпания Google объявила о том, что на презентации 30 сентября будет представлен флагманский смартфон Pix...
Крупное обновление Fallout 76: Steel Daw...
Крупное обновление Fallout 76: Steel DawFallout 76: Steel Dawn - крупное обновление принесет в игру новый контент, новую сюжетную историю, диалог...
Компания CTL представила Chromebox с про...
Компания CTL представила Chromebox с проКомпания CTL представила Chromebox с процессором Intel 10-го поколения. ...
Смартфон Smartisan Nut Pro 4 получит 16/...
Смартфон Smartisan Nut Pro 4 получит 16/Сетевые источники сообщают о том, что 20 октября китайская компания Smartisan представит свой новый флагм...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor