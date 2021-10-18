Новый Apple MacBook Pro 16 получил экран с "чёлкой"

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков новым MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который среди прочего получил новые фирменные платформы Apple M1 PRO и M1 MAX с теоретической производительностью встроенной графики 5,2 Тфлопс. Новинку оснастили 16,2-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешение 3465:2234 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и технологией локального затемнения, веб-камерой FaceTime HD с разрешением 1080р, рядом физических клавиш вместо противоречивой сенсорной панели, толщиной 16,8 мм, массой 2,13 кг, интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти SD, разъемами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиогнездом, магнитным разъёмом для зарядки MagSafe и поддержкой быстрой зарядки. Базовая версия MacBook Pro 16 оценена в 235 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Apple MacBook Pro 16
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