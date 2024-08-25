Новый Apple MacBook Pro получит минимум 16 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о новом поколении профессиональных ноутбуков Apple. Утверждается, что сейчас купертиновцы тестируют несколько новых ноутбуков на фирменной платформе M4, и каждый из них имеет 16 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что речь идет о моделях MacBook, MacBook Pro, iMac и Mac mini. Таким образом, Apple избавится от устаревшей базовой версии с 8 ГБ ОЗУ. Релиз новых MacBook ожидается в октябре этого года.

Напомним, что текущее поколение MacBook Pro оснащается процессорами Apple М3 и M3 Max с 16-ядерным процессором и 40-ядерным графическим ускорителем, полностью алюминиевым корпусом, до 128 ГБ унифицированной памяти, шестью динамиками, автономностью до 22 часов, дисплеем Liquid Retina XDR, портом HDMI и разъемом Thunderbolt 4.
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