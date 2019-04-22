Новый Chromebook 15 от компании HP

Компьютерный бренд HP расширил свою линейку Chromebook выпустив новый продукт, Chromebook 15.

HP Chromebook 15 предлагается в двух вариантах хранения - 64 ГБ и 128 ГБ. HP Chromebook 15 поставляется с 15,6-дюймовым сенсорным IPS BrightView WLED-дисплеем с разрешением экрана 1920 x 1080 пикселей. Базовый вариант Chromebook 15 оснащен процессором Intel Pentium Gold 4417U, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти DDR4, тогда как в старшей модели используется чипсет Intel Core i5. Для графики оба варианта используют Intel HD Graphics 610. HP также утверждает, что Chromebook 15 может обеспечить до 13 часов резервного использования на одном заряде. Базовый вариант будет продаваться по цене 449 долларов, а цена на топовую модель пока не известна.