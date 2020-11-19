Новый Chromebook Zork от Google

Google работает над выпуском бюджетного Chromebook с процессором AMD Ryzen, который был замечен в консоли Google Play, где раскрываются основные характеристики устройства.

Новый Chromebook будет оснащен процессором AMD Ryzen 3 3250C, хотя это не первый Chromebook с процессором AMD. HP и Acer были первыми производителями, которые представили Chromebook на базе процессоров AMD еще в начале 2019 года. Их Chromebook 14 и 315 соответственно были первыми устройствами с Chrome OS, оснащенными процессором AMD A4. Позже на рынке появилось несколько Chromebook, последним из которых стал HP Pro c645 Chromebook Enterprise. Он работает на том же процессоре AMD Ryzen 3 3250, который указан в этом списке.

Устройство оснащено дисплеем FHD с разрешением 1920x1080p и 160 DPI. Для памяти и графического процессора есть 4 ГБ ОЗУ и графика AMD Radeon Vega 3. Тестируемый Google Chromebook работает на Android 9, как показано в списке. Это может быть связано с тестированием эмулятора, и окончательная версия будет работать только с Chrome OS. Кроме этого, другой информации в объявлении нет.