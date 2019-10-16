Новый Galaxy Fold будет прочнее

Компания Samsung официально представила свой сгибающийся смартфон Galaxy Fold и оказалось, что экран там просто ужасен. И дело даже не в том, что он плохо передает цвета или что-то в таком духе, нет, с этим все прекрасно. Разработчики просто решили, что экран должен быть покрыт тонким слоем пластика, который очень тяжело сделать крепким. В итоге экран мягкий, как пластилин, и его можно продавить даже слабым нажатием, что не очень удобно для пользователя. В новом поколении своих складных смартфонов компания Samsung планирует использовать слой прочного сверхтонкого стекла, которое будет защищать экран от царапин и повреждений. Правда, стоит оно гораздо дороже пластика, а значит стоимость еще больше вырастет в итоге. Грустно.