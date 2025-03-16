Новый HONOR MagicBook X14 Plus оценен в 110 тысяч рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу ноутбуки MagicBook X14 Plus (2025) и X16 Plus (2025), которые основаны на 12-ядерном процессоре Intel Core 5 220H с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Младшую модель оснастили 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 430 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ формата LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем M.2 PCIe вместимостью 512 ГБ/1 ТБ, интерфейсами HDMI 1.4, USB-A 3.2/3.1 и USB-C 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, веб-камерой, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

Старшая модель отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 120 Гц, а также батареей емкостью 75 Втч. Ноутбуки оценены от 110 тысяч рублей, но до 14 апреля будет действовать скидка в 20 тысяч рублей.
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