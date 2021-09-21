Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран

Компания HP пополнила ассортимент гибридных ноутбуков новым поколением Spectre x360, которое работает под управлением ОС Windows 11 Home. Новинка характеризуется 16-дюймовым OLED или IPS-экраном с разрешением 4К в первой варианте и 3К (3072:1920 пикселей) во втором, 100% охватом цветовой палитры sRGB, вращающейся на 360 градусов крышкой, поддержкой специального пера, 4-ядерным чипом Intel Core i7-11390H поколения Tiger Lake с частотой до 5,0 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe до 1 ТБ, поддержкой модуля Intel Optane на 32 ГБ, поддержкой Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой, камерой на 5 Мп, четырьмя динамиками Bang & Olufsen, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.0b, 3,5-мм разъёмом, размерами 358:245:20 мм и массой 2 кг. Цена на ноутбук стартует от 1640 долларов.