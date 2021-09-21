Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран

Компания HP пополнила ассортимент гибридных ноутбуков новым поколением Spectre x360, которое работает под управлением ОС Windows 11 Home. Новинка характеризуется 16-дюймовым OLED или IPS-экраном с разрешением 4К в первой варианте и 3К (3072:1920 пикселей) во втором, 100% охватом цветовой палитры sRGB, вращающейся на 360 градусов крышкой, поддержкой специального пера, 4-ядерным чипом Intel Core i7-11390H поколения Tiger Lake с частотой до 5,0 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe до 1 ТБ, поддержкой модуля Intel Optane на 32 ГБ, поддержкой Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой, камерой на 5 Мп, четырьмя динамиками Bang & Olufsen, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.0b, 3,5-мм разъёмом, размерами 358:245:20 мм и массой 2 кг. Цена на ноутбук стартует от 1640 долларов.

Комментарии и отзывы HP Spectre x360
Samsung выпустит OLED-дисплеи 90 Гц для ASUS...
Samsung выпустит OLED-дисплеи 90 Гц для ASUSSamsung начала производство OLED-дисплеев с частотой 90 Гц, которые будут использоваться в новейших ноутб...
Ноутбук Realme Book засветился на живых фото...
Ноутбук Realme Book засветился на живых фотоВ сети появились качественные живые фото ноутбука Realme Book, официальный релиз которого запланирован на...
Xiaomi обновит свои ноутбуки до Windows 11...
Xiaomi обновит свои ноутбуки до Windows 11Xiaomi — один из немногих OEM-производителей смартфонов, который выпускает ещё и ноутбуки. Правда, все но...
MSI выпускает трансформируемый ноутбук Summit E16 Flip...
MSI выпускает трансформируемый ноутбук Summit E16 FlipMSI объявила о выпуске трансформируемого ноутбука Summit E16 Flip, анонсированного на выставке CES 2021. ...
Представлен бизнес-ноутбук MSI Summit E16 Flip ...
Представлен бизнес-ноутбук MSI Summit E16 Flip Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E16 Flip, которая предназначена в первую очер...
Lenovo выпустила два новых устройства IdeaPad 5i и IdeaPad F...
Lenovo выпустила два новых устройства IdeaPad 5i и IdeaPad FДва новых хромбука выпустила компания Lenovo - это IdeaPad 5i и IdeaPad Flex 5i. Оба ноутбука оснащаются ...
Ноутбуки MSI Bravo 15 обновлены платформой AMD Ryzen 5000 и ...
Ноутбуки MSI Bravo 15 обновлены платформой AMD Ryzen 5000 и Компания MSI представила обновленные ноутбуки Bravo 15. ...
LG официально представила новые ноутбуки Gram...
LG официально представила новые ноутбуки GramЮжнокорейский технологический гигант LG представил на мировом рынке еще три модели из своей линейки Gram....
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor