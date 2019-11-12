Новый Honor 20 Lite получит процессор Kirin 810

Сетевые источники сообщают о том, что компания Honor готовит к выходу смартфон Honor 20 Lite на чипсете Kirin 810. Изначально данная модель дебютировала с процессором Kirin 710, а недавно в Китае был выпущен Honor 20 Youth Edition на SoC Kirin 810. Судя по всему, Honor выпустит аппарат в остальных странах под старым названием Honor 20 Lite, но с более продвинутым Kirin 810. По крайней мере, источник сообщает об индийском рынке. Другим изменением в смартфоне станет подэкранный сканер отпечатков пальцев вместо традиционного, расположенного на задней панели.