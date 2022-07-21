Новый Honor MagicBook 14 Ryzen Edition оценен в $845

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением MagicBook 14 Ryzen Edition, которое, в числе прочего, получило аккумулятор ёмкостью 75 Вт. Новинка также характеризуется цельнометаллическим корпусом толщиной 15,9 мм, массой 1,55 кг, IPS-дисплеем с разрешением 2К, соотношением сторон 3:2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB. Базовый вариант с процессором Ryzen 6600H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ будет стоить 770 долларов, а версия с Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 845 долларов.