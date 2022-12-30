Новый Huawei MateBook D14 SE появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам нового поколения ноутбука MateBook D14 SE, который оценен в 660 долларов. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 15,9 мм, массой 1,38 кг, 10-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-1235U с тактовой частотой от 1,3 ГГц до 4,4 ГГц, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и 45% охватом цветовой палитры NTSC, ёмкостью 56 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами USB-C и USB-A, а также цифровым видеовыходом HDMI.