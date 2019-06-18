Новый IdeaPad S145 получил обновлённый дизайн

Компьютер способен проработать до 6 часов на одном заряде аккумулятора. Для хранения данных пользователям доступны варианты как с HDD/SSD ёмкостью до 1 ТБ, так и комбинированное решение. Встроенные динамики поддерживают технологию Dolby Audio.В качестве графического ускорителя выступают интегрированные решения от Intel или AMD. Есть конфигурации с дискретной видеокартой NVIDIA MX110 или AMD Radeon 530 с 2 ГБ памяти GDDR5. Разрешение экрана в максимальной комплектации 14- и 15-дюймовых моделей составляет 1920х1080 пикселей, матрицы изготовлены по технологии TN и имеют матовое покрытие.IdeaPad S145 оснащается процессорами от Intel Celeron до Intel Core i7 восьмого поколения или AMD от A4 до Ryzen 7-й серии 3ххх. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 и выпускается в разных вариантах с двухканальной оперативной памятью объёмом до 12 ГБ.О стоимости новинки пока неизвестно.