Новый Lenovo ThinkPad X13s получит SoC Snapdragon 8cx Gen3

Сетевые источники сообщают о том, что компания Lenovo представит в рамках выставки MWC 2022 первый ноутбук из линейки ThinkPad, основанный на платформе Arm. Речь идет о модели ThinkPad X13s, которой прочат однокристальную систему Snapdragon 8cx Gen3, 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, до 32 ГБ оперативной памяти, два интерфейса USB-C и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Также ожидается презентация нового ThinkPad T16, основой которого станут процессоры Intel Alder Lake-P и AMD Ryzen Pro 6000U. Утверждается, что данный ноутбук получит аккумулятор ёмкостью 86 Втч.