Новый MacBook Air на базе чипа M4 ожидается в марте

Авторитетный аналитик Марк Гурман поделился подробностями о новом поколении линейки ноутбуков MacBook Air. Утверждается, что релиз MacBook Air (2025) состоится уже в следующем месяце. Речь идет о моделях с диагоналями экранов 13 и 15 дюймов, а также фирменным процессором M4. Стоит отметить, что слухи о намерении Apple MacBook Air на базе Apple M4 появились еще в конце прошлого года. Старт продаж новых MacBook Air планируется вскоре после презентации. По данным источника, складские запасы MacBook Air на платформах Apple M2 и M3 сильно истощились, что обычно говорит о скором выходе новых устройств.

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