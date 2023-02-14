Новый MacBook Air получит большую диагональ

На текущий момент у Apple уже есть достаточно добротная линейка ноутбуков, которая способна удовлетворить любые запросы потенциального покупателя — если вам нужен мощный ноутбук для работы или монтажа, то берёте MacBook Pro, если нужен более лёгкий и доступный вариант для работы с документами и веб-сёрфинга, то стоит обратить своё внимание на модель MacBook Air. Правда, некоторые пользователи уже достаточно давно жалуются на то, что ноутбуки линейки MacBook Air для них слишком мелкие, потому что пользователю нужно больше, чем 13,3 дюймов в текущем году. Для просмотра сайтов, фильмов или чего-либо ещё хочется больше пространства на рабочем столе, так что компания, видимо, планирует эту ситуацию вскоре исправить новым поколением ноутбуков.

Если верить информации инсайдеров, пользователи совсем скоро смогут приобрести ноутбуки MacBook Air с диагональю 15,5 дюйма при той же производительности и чуть больших габаритах. Компания планирует оставить устройство достаточно тонким и лёгким, при этом пользователь без труда сможет запускать на ноутбуке и достаточно сложные задачи, так как процессор нового поколения будет ещё более производительным. Так что вопрос будет стоять только в цене, потому что MacBook Air с большей диагональю будет более дорогим удовольствием, но при этом гаджет будет дешевле, чем Pro-версия ноутбука Apple. Довольно интересно посмотреть на продуктовую сегментацию компании в будущем, так как она станет гораздо сложнее.
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