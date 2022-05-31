Новый MacBook Air с чипом M2 анонсируют на Apple WWDC

Apple планирует провести мероприятие WWDC 2022 6 июня, чтобы анонсировать новые ОС iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и многое другое. За последние несколько месяцев было слышно, что компания собирается анонсировать новые MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro и 27-дюймовый дисплей с мини-светодиодной панелью. Новый отчет теперь предполагает, что Apple, вероятно, объявит о своем обновленном MacBook Air с чипом M2 на мероприятии WWDC 2022. На мероприятии также будет представлена ​​гарнитура Apple AR.

Несмотря на то, что новый MacBook Air с чипом M2 звучит заманчиво, главным событием WWDC станут грядущие обновления Apple iOS 16, iPadOS 16 и другие обновления программного обеспечения.