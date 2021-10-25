Новый MacBook Air слили в сеть за год до релиза

Рендеры грядущего Apple MacBook Air только что просочились в сеть благодаря надежному инсайдеру. Эти рендеры показывают, что модель MacBook Air следующего поколения имеет чрезвычайно тонкий корпус, особенно когда это касается рамки дисплея. Новыми рендерами поделились Джон Проссер и Ян Зелбо, известные сливщики секретной информации, которые также добавили, что новый MacBook Air, по всей видимости, появится где-то в начале 2022 года. Кроме того, по сообщениям, гигант из Куэпртино планирует включить новый дизайн дисплея с выемками в свою более дешевую модель ноутбука, поскольку нововведение восприняли достаточно хорошо. На данный момент этот дисплей с выемками можно найти в недавно выпущенных MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 — потенциальным покупателям данное решение очень понравилось.

Кроме того, утечка показала, что компания также будет использовать белые лицевые панели для MacBook Air — такого цвета не было со времен MacBook 2010-х годов, в которых использовалась конструкция из поликарбоната. Несмотря на узкие рамки по бокам, «подбородок» ноутбука все же довольно заметен. Кроме того, инсайдер заявил, что новый MacBook Air будет иметь поддержку MagSafe 3, а также двойной Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиоразъем. Кроме того, просочившийся рендер демонстрирует невероятно тонкий корпус ноутбука, который выглядит едва ли достаточно широким для аудиоразъема. Кроме того, мы также можем ожидать, что в ноутбуке не будет полноразмерной клавиатуры, а работать это всё будет на процессоре M2.
Комментарии и отзывы MacBook Air
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