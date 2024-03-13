Новый MacBook Air уже можно заказать за 122 тысячи рублей

Напомним, что MacBook Air 2024 года характеризуются фирменной платформой M3 с увеличенной на 60% производительностью, чем модель на M1, поддержкой Wi-Fi 6E, 15,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2880:1864 пикселей или 13,6-дюймовым с разрешением 2560:1664 пикселей в зависимости от варианта, до 24 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем объемом до 2 ТБ, клавиатурой с подсветкой, веб-камерой 1080p, двумя разъемами USB-C Thunderbolt, портом для зарядки MagSafe, 3,5-мм аудиогнездом и временем автономной работы до 18 часов.