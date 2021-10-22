Новый MacBook Pro M1 Max от Apple получит режим высокой мощности

Apple хочет, чтобы вы думали о ее новом MacBook Pro M1 Max как о мощной машине - она фактически называет его «зверем» в рекламе - грядущий macOS Monterey, который поставляется вместе с новыми Mac, полностью раскроет его потенциал. Один из пользователей обнаружил новый «Режим высокой мощности» в недавней бета-версии операционной системы, который может «оптимизировать производительность для лучшей поддержки ресурсоемких задач». Apple подтвердила, что режим работает.

Apple сообщает, что новая функция является эксклюзивной для 16-дюймового MacBook Pro с M1 Max, хотя можно также настроить 14-дюймовый MacBook Pro с этим чипом. В прошлом у Apple были периодические проблемы с регулированием температуры, например, в 2018 году, когда MacBook Pro с Core i9 работал медленнее, чем версия с Core i7 при длительных нагрузках, хотя Apple заявила, что эта конкретная проблема связана с ошибкой, и исправила ее с помощью обновления. .