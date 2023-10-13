Новый MacBook Pro будет лишь немного мощнее текущей модели

Ещё примерно с весны текущего года на просторах интернета пользователи активно обсуждают вопрос релиза новых ноутбуков MacBook Pro, которые должны быть представлены компанией Apple в начале 2024 года. И сегодня появились довольно интересные данные относительно данного ноутбука, но если вы давно мечтали купить ноутбук с достаточно производительными компонентами, то у нас для вас плохие новости. Суть в том, что компания Apple не планирует делать особого акцента на новых ноутбуках в следующем году, потому что в целом рынок ноутбуков упал на 4% относительно предыдущего года. То есть нет смысла сейчас вкладывать большие деньги в разработку действительно нового ноутбука, ведь в конечном итоге его продажи будут ниже, чем хотелось бы производителю.

Компания планирует оставить абсолютно тот же дизайн корпуса, потому что данное решение нравится потенциальным покупателям и в плане практичности корпус из алюминия в таком формате тоже является отличным выбором. Основным преимуществом новинки будет выступать новый процессор, который получит больше вычислительных ядер и более производительную графическую подсистему. В итоге можно говорить примерно о приросте в 15% производительности, то есть если у вас есть ноутбук на процессоре M1 или М2, то никакого смысла ждать новый ноутбук у вас нет. Всё же в реальных задачах заметить 15% прироста производительности на ноутбуке будет крайне проблематично даже для профессионалов в графическом дизайне.