Новый MacBook Pro получит свежий процессор, но не дизайн корпуса

Инсайдеры, которые ранее достаточно точно сливали данные о новинках гиганта из Купертино, считают, что Apple объявит о выпуске новой линейки ноутбуков MacBook Pro с чипом M4 в четвёртом квартале этого года. И если верить этой информации, помимо нового процессора никаких существенных нововведений у ноутбука не будет — производитель оставит даже старый дизайн, который не меняют уже четыре года подряд. Существенные изменения стоит ждать только в 2025 году с релизом ноутбука на базе процессора M5, но, опять же, это только прогнозы инсайдеров, а не официальная информация. При этом главным нововведением нового гаджета считают камеру, которая будет заметно компактнее — это позволит избавиться от чёлки на экране ноутбука.

Массовое производство этого компонента, по данным западных журналистов, планируют запустить во Вьетнаме. В настоящее время поставки модулей камеры для Apple выполняют LG Innotek и Sharp, так что вскоре ситуация изменится. За новые камеры будет отвечать компания Sunny Optical, которая имеет конкурентное преимущество — она может поставлять не только датчик изображения, но и объектив в одном готовом продукте, что позволяет не зависеть от дополнительных поставщиков и более разумно наладить логистику. К сожалению, производитель слишком долго отказывается от камеры с чёлкой — она реализована в четырёх поколениях ноутбуков и на самом деле не является необходимой, потому что система камеры в ноутбуке очень простая и не занимает так много места.
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