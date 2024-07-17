Новый MacBook Pro получит свежий процессор, но не дизайн корпуса

Массовое производство этого компонента, по данным западных журналистов, планируют запустить во Вьетнаме. В настоящее время поставки модулей камеры для Apple выполняют LG Innotek и Sharp, так что вскоре ситуация изменится. За новые камеры будет отвечать компания Sunny Optical, которая имеет конкурентное преимущество — она может поставлять не только датчик изображения, но и объектив в одном готовом продукте, что позволяет не зависеть от дополнительных поставщиков и более разумно наладить логистику. К сожалению, производитель слишком долго отказывается от камеры с чёлкой — она реализована в четырёх поколениях ноутбуков и на самом деле не является необходимой, потому что система камеры в ноутбуке очень простая и не занимает так много места.