Новый MacBook Pro получит уникальный дизайн и мощный процессор Apple

В прошлом году Apple анонсировала собственный процессор Apple Silicon на базе ARM, и первым чипсетом в этой новой категории стал M1, который уже используется в MacBook Air, Mac Mini и iMac. Более того, в сети есть множество данных о том, что компания Apple планирует обновить ещё и ноутбук MacBook Pro, который тоже получит приличную производительность и возможность удовлетворить запросы пользователей, создающих контент. Грядущие модели Apple MacBook Pro, как сообщается, будут иметь совершенно новый дизайн и два варианта дисплея — 14-дюймовый и 16-дюймовый с экраном Mini-LED. То есть, производитель всё же пришёл к тому, чтобы постепенно переводить свои ноутбуки на новый тип дисплея, вкладывая ресурсы в данный аспект техники. И это отличные новости на самом деле.

Ещё ожидается, что новые MacBook Pro будут иметь дизайн с плоскими краями, порт для зарядки MagSafe и еще несколько портов, включая HDMI и даже слот для карт памяти SD. Также ожидается, что он будет оснащен чипсетом Apple Silicon следующего поколения — возможно, M1X или M2. Официальной информации о данном процессоре пока что нет, но производитель явно планирует увеличить количество ядер, вычислительную производительность и объём оперативной памяти. Так что ближайший релиз ноутбуков компании Apple позволит производителю получать море предварительных заказов от желающих получить новейший ноутбук флагманского уровня. Жаль конечно, что цена у этого ноутбука будет заоблачная.
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