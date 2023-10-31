Новый MacBook Pro стоит 7200 долларов, но это вполне логично

Вчера в рамках собственной презентации компания Apple официально представила новые процессоры, которые позволяют получить внушительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Проблема лишь в том, что ноутбуки на базе данных процессоров в итоге стали слишком дорогими, потому что оперативная память, встроенная память и прочие компоненты стоят достаточно дорого. Да и сами новые процессы, естественно, из-за нового технологического процесса стоят немало, а всё это потом выливается в конечную высокую цену. На текущий момент самый производительный ноутбук MacBook Pro от компании Apple стоит на официальном сайте 7200 долларов, Хотя в прошлом поколении самый дорогой ноутбук от компании Apple стоил всего 6300 долларов.

То есть разница между двумя поколениями составляет 900 долларов, что очень много. Многие западные журналисты начали бить тревогу, указывая на то, что новый ноутбук слишком дорогой. Но на самом деле это не так — нужно понимать, что ноутбук прошлого поколения, который стоил 6300 долларов, поставлялся с объёмом оперативной памяти в 96 ГБ. Теперь же потенциальный покупатель получает 128 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации, за что приходится платить дополнительные деньги. Конечно, цена всё равно очень высокая, потому что на том же рынке компьютерных компонентов купить 128 ГБ оперативной памяти можно гораздо дешевле, чем цена от компании Apple. Но ноутбуки данного бренда всегда были дорогими и этому мне стоит удивляться.