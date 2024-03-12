Новый MacBook Pro выйдет в 2025 году

В октябре 2023 года компания Apple официально представила свою новую линейку ноутбуков MacBook Pro, включая модели на базе процессоров M3, M3 Pro и M3 Max. Тогда аналитики отметили, что производитель решил ускориться с релизом новых ноутбуков, чтобы иметь улучшенные показатели продаж к концу года, но теперь, когда новых моделей практически нет, продажи вновь замедлились — производителю вновь нужно что-то более мощное. Но, видимо, добиваться прироста продаж компания будет не за счёт новых Pro-моделей так как новый MacBook Pro с процессором M4, если верить слитым в сеть данным о релизах, не стоит ждать вплоть до следующего года.

Инсайдеры уверены, что технологический гигант только начал разработку нового процессора и предстоящей модели ноутбука на базе этого чипа, а так как это очень сложный технический продукт, на его реализацию нужно будет потратить немало времени. Всё же производителю нужно показать прирост производительности на уровне в 10-15% от предыдущей модели, которая сама по себе уже была достаточно производительной, чтобы не бояться конкуренции со стороны Windows-ноутбуков. Соответственно, процессор M4 может не быть представлен до первой половины 2025 года. Это довольно большой шаг между поколениями ноутбуков — компания не будет полтора года выпускать новую модель Pro-гаджетов, что негативно скажется на уровне продаж. Другое дело, что производитель получит достаточно пространства для анонсов других своих продуктов.