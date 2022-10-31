Новый MacBook Pro выпустят в марте 2023 года

Многие пользователи с нетерпением ждали релиз ноутбука MacBook Pro на новых процессорах, так как хотели обновить свои гаджеты, но не хотели покупать уже морально устаревший M1-процессор. В конечном итоге оказалось, что MacBook Pro в этом году ждать просто не стоит — инсайдеры сообщают, что производитель принял решение не представлять ноутбук нового поколения в ноябре, отправив анонс на март следующего года. В компании считают, что на новогодних праздниках ажиотаж будет достаточно внушительным, чтобы MacBook Pro на текущих вариантах процессора продавались более чем достойно. Соответственно, зачем выпускать ноутбуки нового поколения, если и старые будут продаваться более чем достойно. И, конечно, стоит отметить, что это связано ещё и с производством чипов.

На текущий момент все процессоры компании Apple выпускает компания TSMC, которая обладает определёнными ограничениями в плане объёмов производства — она не может выпускать миллионы чипов в месяц. И чтобы удовлетворить запросы покупателей, компания выпускает для каждого клиента относительно небольшие партии на новом технологическом процессе. И в Apple, видимо, решили занять текущие мощности какими-то другими продуктами вместо того, чтобы активно работать над ноутбуками нового поколения. Так что если вы мечтали получить ноутбук MacBook Pro на новом чипе, то самое время откладывать эту затею до марта или просто брать ноутбук на текущем процессоре. Он тоже достаточно хорош.
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