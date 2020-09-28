Новый MateBook X может получить процессор Tiger Lake

Не секрет, что из-за больших проблем на рынке смартфонов компания Huawei пытается нарастить продажи в других отраслях. В том числе и на рынке ноутбуков. В ассортименте китайского производителя уже есть лэптопы на новеньких APU Ryzen 4000, а сегодня стало известно о разработке новых моделей на процессорах Intel. В базе UserBenchmark обнаружились сведения об устройстве с наименованием XXXX EULD-WXX9-PCB, которое оснащается процессором Core i7-1160G7, 16 ГБ оперативной памяти и дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3000:2000 пикселей. Очевидно, что перед нами MateBook X или MateBook X Pro. Дата выхода и ориентировочная цена потенциальной новинки пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook X
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