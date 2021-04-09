Новый Microsoft Surface Laptop 4 будет стоить €1150

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о новых ноутбуках Microsoft Surface Laptop, которые будут представлены 27 апреля. Сообщается, что на рынок выйдут версии с дисплеями диагональю 13,5- и 15 дюймов. Ноутбукам прочат процессоры Intel Core i5-1145G7 и Core i7-1185G7, AMD Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельные накопители ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ, батарею ёмкостью 49 Втч, корпуса размерами и массой 308:223:14,5 мм и 1,25-1,31 кг, а также 339,5:244:14,5 мм и 1,54 кг соответственно. Цены источник привел на скриншоте. Как и предполагалось, конфигурации на аппаратной платформе AMD будут дешевле аналогов от Intel.