Новый OnePlus 9RT бьет рекорды продаж в Китае

На прошлой неделе OnePlus провела презентацию в Китае, чтобы представить новый смартфон OnePlus 9RT и наушники Buds Z2 TWS. 9RT официально анонсировали как обновленную версию OnePlus 9RT, которая была представлена в начале этого года. Как и было запланировано, смартфон впервые поступил в продажу в 10 часов утра (по местному времени) в Китае и всего через несколько минут после поступления в продажу компания опубликовала официальное подтверждение того, что продажи 9RT превысили 100 миллионов юаней (примерно 15 миллионов долларов) всего за 5 минут. OnePlus 9RT доступен для покупки на нескольких платформах — официальный сайт OnePlus China, Jingdong Mall, Tmall, Suning и так далее. Цена 9RT составляет 3199 юаней (примерно 499 долларов) за вариант 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 3399 юаней (около 530 долларов) за модель 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 3699 юаней (примерно 577 долларов) за 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения личного контента.

Соответственно, если рассчитать по цене 3399 юаней (577 долларов), компания могла продать около 30 000 единиц 9RT менее чем за пять минут. Это достаточно неплохой показатель, но, конечно, стоит учитывать, что продажи ведутся только на территории Китая. То есть, в других регионах оформить предварительную покупку просто не выйдет. Напомним, что обновлённый OnePlus 9RT оснащен 6,62-дюймовой панелью AMOLED с отверстием для фронтальной камеры. Дисплей предлагает разрешение Full HD+, соотношение сторон 20:9 и частоту обновления 120 Гц. Также смартфон оснащен мобильным процессором Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 4500 мАч.