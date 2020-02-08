Новый Razr от Motorola перестал складываться после 27 000 сгибов

Новый Razr от Motorola перестал полностью складываться после 27 000 сгибов или примерно через три с половиной часа в видео CNET. Производители видео во время теста смотрели на телефон несколько раз, чтобы осмотреть его на предмет повреждений, и в третий раз обнаружили, что он едва складывается, из-за того, что шарнир больше не был выровнен.

Если пользователь проверяет свой телефон около 100 раз в день, то шарнир телефона может выйти из строя всего через девять месяцев после покупки. Сайт также протестировал только одно устройство и упомянул, что фальцевальная машина не была специально откалибрована для этого конкретного телефона, поэтому существует определенная погрешность для рассмотрения. Motorola, тем временем, также не сказала, сколько складок Razr должен выдержать.

В настоящее время Motorola обещает однолетнюю гарантию на нормальное использование складывающейся конструкции Razr. Также демонтаж нового Razr от Motorola показал, что он обладает очень гибким дисплеем, который можно легко отремонтировать.