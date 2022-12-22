Новый Redmi G Pro с Intel Core i7 подешевел на $200

Игровой ноутбук Redmi G Pro на чипе Intel Core i7 двенадцатого поколения был выпущен около трех месяцев назад, но это не помешало компании Xiaomi снизить его цену с 1290 до 1100 долларов. Лэптоп также оснащается производительным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3060, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 80 Втч, портом Gigabit Ethernet, интерфейсом HDMI 2.1, толщиной 28,45 мм и массой 2,66 кг.

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