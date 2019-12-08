Новый Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition

Компания Vivo представила очередной игровой смартфон iQOO Neo 855 Racing Edition.

iQOO Neo 855 Racing Edition внешне похож на своих предшественников Vivo iQOO Neo и Vivo iQOO Neo 855. Но отличие все-таки есть, а именно внутренней начинке. Новый флаг получил топовой процессор Qualcomm Snapdragon 855+.

Смартфон будет выпускаться в двух модификациях: с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно. Остальные характеристики практический такие же: это 6.38 дюймовый SuperAMOLED дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Все также под экраном установлен сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера, 16 МП фронтальная камера, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Стоимость смартфона составляет версии 8/128 ГБ около 370 долларов, а за версию 12/256 ГБ компания просит 400 долларов. На выбор есть несколько расцветок корпуса: черная карбоновая, синяя, голубая-фиолетовая.