Новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G от 520$

Xiaomi показала свой новый флагманский смартфон Mi 9 Pro 5G.

Аппарат стал улучшенной версией обычного Mi 9.

Смартфон поставляется с новым процессором Snapdragon 855 Plus в паре с L-образной системой охлаждения.

Смартфон доступен нескольких версиях: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ ПЗУ и встроенным 5G-модемом Snapdragon X50.

Смартфон получил 7 антенн и скорость загрузки 1.78 Гбит/с. Это в 10 раз больше, чем у Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G получил быструю проводную зарядку на 40 Вт (100% за 48 мин) и быструю беспроводную зарядку на 30 Вт (100% за 69 мин) с аккумулятором ёмкостью на 4000 мАч.

Смартфон будет поставляться на Android 10 с новой оболочкой MIUI 11. Все остальные спецификации Mi 9 Pro 5G не отличаются от обычного Mi 9.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G 8/128 ГБ — $520

Xiaomi Mi 9 Pro 5G 8/256 ГБ — $534

Xiaomi Mi 9 Pro 5G 12/256 ГБ — $577

Xiaomi Mi 9 Pro 5G 12/512 ГБ — $605

Смартфон поступит в продажу 27 сентября в двух расцветках: Dream White и Titanium Black.