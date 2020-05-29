Новый Xiaomi Mi Notebook могут выпустить в Индии

Компания Xiaomi India опубликовала пост с обращением к ASUS, Acer, HP, Lenovo и Dell, в котором намекает на скорую конкуренцию на рынке ноутбуков. По мнению экспертов, совсем скоро Xiaomi представит в Индии новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook.

Напомним, что в начале года компания Xiaomi выпустила в продажу обновленный Mi Notebook Pro Enhanced Edition с процессором Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Остальные параметры этой версии не отличаются от представленного в прошлом году ноутбука: дискретная видеокарта GeForce MX250, 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и система охлаждения с двумя тепловыми трубками.