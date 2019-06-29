Новый аппарат Nubia X

Электронная начинка гаджета базируется на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 845. За питание отвечает батарея на 3800 мАч, которая поддерживает быструю зарядку NeoCharge. Камера аппарата снабжена двумя оптическими сенсорами на 24 МП и 16 МП.Начнем с главного дисплея, который покрывает 93,6% лицевой поверхности. Панель обладает размером диагонали 6,26 дюйма и обеспечивает разрешение 2280 х 1080 пикселей. Формат экрана составляет 19:9, а плотность равна 403 пикселя/дюйм. Второй экран поддерживает технологию, защищающую зрение от вредного излучения. Его диагональ имеет размер 5,1 дюйма. При этом обе матрицы созданы по OLED-технологии.О стоимости новинки пока неизвестно.