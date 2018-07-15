Новый бюджетный аппарат Doogee S55

Компания Doogee выпустит смартфон в этом году с повышенной прочностью. Электронная начинка собрана на основе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750T, способного развивать частоту 1,5 ГГц. Графическими процессами управляет видеочип Mali-T860 MP2. Арсенал памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэш-носителя объемом 64 ГБ. Чтобы увеличить массив для хранения личных данных, можно использовать microSD-карту.Дисплей Doogee S55 имеет размер 5,5 дюйма, современный формат 18:9 и четкость изображения 1440х720 пикселей. Тыльная камера включает в себя два оптических блока, произведенных компанией Samsung, их разрешение 13 МП и 8 МП. Кроме того, имеется функция фазового автофокуса. Селфи-камера на передней панели получила сенсор разрешением 5 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.