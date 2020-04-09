Новый бюджетный смартфон Galaxy A21 компании Samsung

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон из А-серии.

Новинка получила название Galaxy A21.

Смартфон Samsung Galaxy A21 оснастили 6.5 дюймовый Infinity-O дисплей с разрешением HD+ и круглым вырезом для 13-мегапиксельной фронтальной камеры.

Основная камера состоит из четырех модулей: 16 Мп основной, 8 Мп широкоугольный объектив и 2-мегапиксельные датчики для макросъёмки и датчик глубины. Также на задней стороне разместили сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P35 в 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Смартфон оснастили аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Смартфон получил ценник в 250 долларов.