Новый бюджетный смартфон OPPO A55

Компания OPPO выпустила преемника A54 под названием OPPO A55. Смартфон работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11 из коробки. Технические характеристики включают в себя 6,51-дюймовый дисплей HD +, 50-мегапиксельную AI-камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

OPPO A55 будет выпущен в двух вариантах - 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Работает смартфон на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, которому помогает графический процессор IMG GE8320 с тактовой частотой 680 МГц. Этот процессор имеет до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить до 256 ГБ с помощью карты microSD, а также устройство поддерживает USB OTG. OPPO A55 будет доступен в двух цветовых вариантах Starry Black и Rainbow Blue.