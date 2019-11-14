Новый бюджетный смартфон от HTC с тремя камерами - Desire 19s

HTC представила свой новый бюджетник Desire 19s. Он получил 6,2- дюймовый IPS-дисплей разрешением HD + и каплевидным вырезом под 16 МП селфи-камеру.

На спине три камеры, в качестве основного датчика выступает 13 МП шутер, поддерживающий ночной режим и портретную фотосъемку. Также есть 5 МП датчик глубины и 5 МП ультра-широкоугольная камера. Рядом сканер отпечатков пальцев.

Новинка работает на MediaTek Helio P22 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, которая, к счастью, расширяется с помощью карт microSD. Питает устройство батарея емкостью 3850 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт через порт USB-C. HTC Desire 19s доступен в цветах Free Blue и Yashi Black за $ 195.