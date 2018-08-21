Новый бюджетник Alcatel 7

Компания Alcatel выпустила отличный смартфон с хорошими характеристиками. Гаджет отличается мощной батареей, емкость которой составляет 4000 мАч. Тыльная камера оснащена двумя оптическими модулями на 12 МП и 2 МП. Камера для селфи получила сенсор 8 МП. С ее помощью реализована функция Face Unlock для идентификации владельца по лицу.Дисплей аппарата имеет размер 6 дюймов, его разрешение соответствует стандарту Full HD+. Вырез в верхней части экрана отсутствует. Гаджет собран на базе мобильного чипсета MediaTek Helio P23. Объем оперативной памяти невелик – всего 2 ГБ, хотя у предшественника было 3 ГБ. Флэш-накопитель имеет объем 32 ГБ. Стоимость смартфона составит 180 долларов.