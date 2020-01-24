Новый бюджетник Samsung Galaxy A41

Новый смартфон Samsung Galaxy A41 заметили в корейском сертификационном бюро с номером модели SM-A41.

В корейском сертификационном бюро нашли фотографию батареи EB-BA415ABY с объёмом 3500 мАч.

Других подробностей о новинке к сожалению нет. Можно лишь предположить что новинка Samsung Galaxy A41 получит поддержку быстрой зарядки на 15 Вт, основную камеру с четырьмя модулями и главным сенсором на 48 Мп. Работать смартфон должен сразу на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.