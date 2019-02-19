Новый цвет Samsung Galaxy S10E

Младшая модель серии Galaxy S10 получит 5,8-дюймовый экран без скругленных углов, размеры корпуса гаджета составят 142,5 x 70,5 x 8,1 мм. Последняя цифра приводится с учетом выступа модуля основной камеры над поверхностью задней крышки.Samsung Galaxy S10E пополнился качественными рендерами будущей новинки в ярко-жёлтом цвете корпуса от резидентов портала Mysmartprice. Также источник подтвердил опубликованные ранее данные о диагонали дисплея и габаритах устройства.О стоимости смартфона пока неизвестно.