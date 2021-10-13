Новый динамик Bose SoundLink Flex отличается прочной конструкцией и потрясающим звуком

Bose представляет свою новую портативную колонку Bluetooth. SoundLink Flex за 149 долларов имеет прочную конструкцию с рейтингом IP67 защиты от пыли и воды, 12-часовое время автономной работы и потрясающие звуковые характеристики для своего размера.

SoundLink Flex имеет ширину 7,9 дюйма, высоту 3,6 дюйма, глубину 2,1 дюйма. Он очень компактен и имеет встроенную петлю для крепления к карабину. Он будет продаваться в трех цветах: черный, дымчато-белый и синий. Внутри SoundLink Flex находится специальный преобразователь, который, способен воспроизводить басы, которые вы можете почувствовать. Используя функцию, которую Bose называет «PositionIQ», динамик может определять, в какой ориентации он находится - вертикально, на весу или лежит на спинке.

Динамик имеет силиконовую заднюю часть и стальную решетку с порошковым покрытием, и Bose утверждает, что он разработан, чтобы противостоять коррозии и отражать любое изменение цвета от ультрафиолетового света. Также есть встроенный микрофон для приема звонков и взаимодействия с голосовым помощником на вашем телефоне.
Комментарии и отзывы Bose SoundLink Flex
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