Новый дизайн Gigaset GS195

Прочие характеристики включают 6,18" экран с разрешением Full HD+, аккумулятор на 4000 мАч с подзарядкой через порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, двойную камеру 13 Мп + 5 Мп для боке и чистую Android 9 Pie «из коробки». Смартфон немецкой сборки доступен в Германии в сером и фиолетовом цветах. Новинка стала сиквелом вышедшего год назад GS 185 и получила название GS 195. Производитель позиционирует новинку как дизайнерский аппарат: её задняя спинка выполнена из стекла, а на корпусе допускается индивидуальная гравировка до 26 символов длиной.Стоимость модели составит 14000 тысяч рублей.