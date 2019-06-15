Новый дизайн Google Pixel 4

Смартфон обошелся без выреза в дисплее — двойная фронтальная камера, отверстие разговорного динамика и вспомогательные датчики находятся в области верхней рамки. В нижней части экрана отчетливо виден широкий «подбородок».Изображение демонстрирует стеклянную заднюю крышку и квадратный модуль двойной основной камеры с LED-вспышкой и двумя дополнительными отверстиями (вероятно, для микрофона и датчика лазерного автофокуса). На нижнем торце корпуса разместился порт USB Type-C, на правом — кнопки включения и регулировки громкости.О стоимости новинки пока неизвестно.